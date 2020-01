Sports-News-Today-January-22:भारतीय क्रिकेट टीम के ‘हिटमैन’ रोहित शर्मा इस समय न्यूजीलैंड दौरे पर हैं. टीम इंडिया मंगलवार को ऑकलैंड पहुंची जहां उसे 24 जनवरी से 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. रोहित ने हाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और निर्णायक वनडे में शतकीय पारी खेल टीम को 2-1 से सीरीज जीताने में अहम भूमिका निभाई थी.

32 वर्षीय रोहित की नजर इस समय दक्षिण अफ्रीका में जारी अंडर-19 वर्ल्ड कप पर भी है जहां इंडिया अंडर19 टीम खिताब बचाने उतरी है. मौजूदा चैंपियन भारतीय टीम ने इस वर्ल्ड कप को 4 बार अपने नाम किया है. भारत ने पिछले साल पृथ्वी शॉ की अगुआई में वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था.

इस समय भारतीय टीम प्रियम गर्ग की अगुआई में आईसीसी के इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है जहां अब तक उसने ग्रुप स्तर पर खेले अपने दोनों मुकाबले जीत लिए हैं. भारत ने श्रीलंका को 90 रन से रौंदकर मौजूदा टूर्नामेंट में धमाकेदार आगाज किया था जबकि दूसरे मैच में उसने जापान को 41 रन पर ढेर कर पांचवें ओवर में ही 10 विकेट से जीत दर्ज कर ली थी.

भारतीय टीम लगातार दो मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुकी है. अनुभवी रोहित ने बुधवार को उम्मीद जताई की भारत की अंडर19 टीम विश्व कप खिताब बचाने में जरूर कामयाब होगी.

‘खिताब बरकरार रख सकती है जूनियर टीम’

रोहित ने अपने ऑफिशियल टिवटर हैंडल पर लिखा, ‘इंडिया की अंडर 19 क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं. उनकी शुरूआत शानदार रही है और वे खिताब बरकरार रख सकते हैं.’ भारतीय टीम अपने तीसरे और अंतिम लीग मुकाबले में 24 जनवरी को न्यूजीलैंड से भिड़ेगी. इसी दिन सीनियर टीम भी न्यूजीलैंड में कीवी टीम के खिलाफ पहले टी-20 मैच के लिए ऑकलैंड में दो-दो हाथ करेगी.

Best wishes to the under-19 cricket team in South Africa. They are already off to a great start, hope they can defend the title and bring it back.

— Rohit Sharma (@ImRo45) January 22, 2020