Sri Lanka vs India, 1st T20I Heightlight: भारत ने तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार (4/22) के दम पर श्रीलंका को आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में 38 रनों से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सूर्यकुमार के 34 गेंदों पर पांच चौकों और दो छक्कों की मदद से 50 रन के दम पर 20 ओवर में पांच विकेट पर 164 रन बनाए.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम 18.3 ओवर में 126 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. भारत की ओर से भुवनेश्वर के अलावा दीपक चाहर ने दो विकेट लिए जबकि क्रुणाल पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, युजवेंद्र चहल और हार्दिक पांड्या को एक-एक विकेट मिला.

श्रीलंका की पारी में चरीथ असालंका ने 44, अविष्का फर्नाडो ने 26, मिनोद भानुका ने 10, धनंजय डी सिल्वा ने नौ, आशेन बंडारा ने नौ, वनिंदु हसारंगा शून्य, चमीका करुणारत्ने तीन, कप्तान दासुन शनाका 16, इसुरु उदाना ने एक और दुशमंथा चमीरा ने एक रन बनाया जबकि अकीला धनंजय एक रन बनाकर नाबाद रहे.

