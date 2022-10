इंदौर के मैदान पर तीसरे T20I में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट खोकर 227 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। साउथ अफ्रीका की ओर से बल्लेबाज राइली रुसो ने सबसे ज्यादा नाबाद 100 रनों का योगदान दिया। रुसो ने 48 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। उन्होंने अपनी इस तूफानी पारी में 7 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के लगाए।

राइली का T20I क्रिकेट में ये पहला शतक हैं। यही नहीं, भारत की धरती पर लगातार 3 मैचों में 0 पर आउट होने के बाद राइली ने सीधे शतक लगाने का अद्भुत कारनामा कर दिखाया है। इससे पहले रुसो 2016 में T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ डक पर आउट हो गए थे। इसके बाद मौजूदा सीरीज के पहले 2 मैचों में भी रुसो अपना खाता नहीं खोल पाए थे। फिर उन्होंने शतक जड़ अपने पुरानी सभी नाकामियों को भुला दिया।

इस शतक के साथ ही साउथ अफ्रीका T20I क्रिकेट की द्विपक्षीय सीरीज में 2 शतक लगाने का कारनामा 2 बार करने वाली पहली टीम बन गई है।

द्विपक्षीय T20I सीरीज में एक टीम के लिए दो शतक

What a knock ?

A hundred off just 48 balls from Rilee Rossouw ?#INDvSA | ? Scorecard: https://t.co/Za8J5e3abK pic.twitter.com/RnLm3UookP

— ICC (@ICC) October 4, 2022