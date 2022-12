बांग्लादेश ने जाकिर हसन (100 रन) के शतक और नजमुल हुसैन शंटो (64 रन) के अर्धशतक से शनिवार को यहां पहले क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन स्टंप तक छह विकेट पर 272 रन बना लिये जिससे भारतीय टीम जीत से चार विकेट दूर है।

भारत ने तीसरे दिन बांग्लादेश को जीत के लिये 513 रन का लक्ष्य दिया था जिसने शनिवार सुबह बिना विकेट गंवाये 42 रन से खेलना शुरू किया। स्टंप तक कप्तान शाकिब अल हसन 40 रन और मेहदी हसन मिराज 09 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।

बांग्लादेश की टीम टारगेट से अभी भी 241 रन पीछे है। भारत के लिये अक्षर पटेल ने तीन विकेट चटकाये जबकि कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन और उमेश यादव को एक एक विकेट मिला।

Stumps on Day 4⃣ of the first #BANvIND Test!#TeamIndia need four more wickets on the final day??

Bangladesh 272-6 at the end of day’s play.

Scorecard ▶️ https://t.co/GUHODOYOh9 pic.twitter.com/wePAqvR70y

— BCCI (@BCCI) December 17, 2022