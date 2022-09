IPL 2023 – Suresh Raina IPL Retirement News: मिस्टर आईपीएल कहे जाने वाले सुरेश रैना ने इंडियन प्रीमियर लीग को अलविदा कह दिया है। इसके साथ ही उन्होंने फैसला किया है कि वह घरेलू क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे। रैना ने खुद इस बात का ऐलान सोशल मीडिया पर किया है। रैना के मुताबिक उन्होंने उत्तर प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन और बीसीसीआई को इस बात की जानकारी दे दी है। रैना अब कई विदेशी टी20 लीग के लिए खेलने की बात कर रहे हैं।

It has been an absolute honour to represent my country & state UP. I would like to announce my retirement from all formats of Cricket. I would like to thank @BCCI, @UPCACricket, @ChennaiIPL, @ShuklaRajiv sir & all my fans for their support and unwavering faith in my abilities ??

— Suresh Raina?? (@ImRaina) September 6, 2022