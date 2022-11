भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेडॉन पार्क में रविवार को खेला जाने वाला दूसरा वनडे बारिश के कारण रद्द हो गया। बारिश के कारण सिर्फ 12.5 ओवर का खेल ही हो सका। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और भारत को बल्लेबाजी के लिए मैदान में भेजा। अभी 4.5 ओवर ही हुए थे कि बारिश ने मैदान पर दस्तक दे दी। इसके बाद 4 घंटे तक मैच शुरु नहीं हो पाया और मैच 29-29 ओवर का कर दिया गया। इसके बाद जैसे ही 12.5 ओवर फेंके गए तभी बारिश के चलते एक बार फिर मैच को रोक दिया गया।

बारिश थमने के बाद जब ग्राउंड्समैन मैदान को सुखाने में जुटे थे तो सूर्यकुमार यादव मैदान से पानी निकालने वाली सुपर-सोपर गाड़ी में बैठे नजर आए। इस दौरान सूर्या को ड्राईवर से बातचीत करते देखा गया। इस वीडियो को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सूर्या मैदान पर बल्लेबाजी के लिए किस कदर बेसब्र हो रहे हैं।

सूर्या के इस मजेदार वीडियो को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, ‘सेड्डन पार्क के ग्राउंड स्टाफ की मदद करते हुए सूर्यकुमार यादव।’

The @seddonparknz ground staff gets some assistance from @surya_14kumar ? #NZvIND pic.twitter.com/0N856oLZfL

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 27, 2022