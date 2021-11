T10 League 2021-22, The Chennai Braves vs Deccan Gladiators, 18th Match: डेक्कन ग्लैडिएटर्स (Deccan Gladiators) ने 26 नवंबर को चेन्नई ब्रेव्स (The Chennai Braves) के खिलाफ पांच विकेट से जीत दर्ज की. इसी के साथ डेक्कन ने आबू धाबी टी10 लीग में चार मैच जीतने के बाद 8 अंकों में दूसरे स्थान पर छलांग लगा दी है. शुक्रवार को लीग में चेन्नई ब्रेव्स के बल्लेबाजों पर ग्लैडिएटर्स के गेंदबाज भारी पड़ते हुए दिखाई दिए और अपने प्रदर्शन से दस विकेट लेकर मैच की पहली पारी को 57 रन पर रोक दिया.

डेक्कन ग्लैडिएटर्स के श्रीलंकाई खिलाड़ी वानिंदु हसरंगा ने दो ओवर में नौ रन देकर तीन विकेट झटके. वहीं, गेंदबाज रईस और रसेल ने भी दो ओवर में दो-दो विकेट झटके.

लक्ष्य का पीछा करने उतरे डेक्कन ग्लैडियेटर्स ने छह ओवर में ही मैच को अपने नाम कर लिया. सलामी बल्लेबाज टॉम कोहलर और टॉम बैंटन ने विरोधी टीम द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा किया. जिसमें कोहलर ने एक चौका और एक छक्के की बदौलत 3 गेंदों में टीम में 10 रन जोड़े. तभी गेंदबाज प्रदीप के ओवर में तेज शॉट लगाते हुए रोमन वॉकर को कैच थमा बैठे.

वहीं, बैंटन ने भी दो चौके की मदद से 15 गेंदों में टीम के लिए 19 रन जोड़े. तभी बल्लेबाज तेज शॉट लगाते हुए परेरा के ओवर में राजापक्षे को कैच थमा बैठे. इसके बाद पारी संभालने आए मूरेस, जादरान और स्मिथ भी जल्द गेंदबाजों की चपेट में आकर पवेलियन वापस लौट गए. बल्लेबाज डेविड और रसेल ने टीम में 23 रन जोड़कर पारी को छह ओवर में समाप्त कर मैच को अपने नाम कर लिया.

