पोर्ट आफ स्पेन। भारतीय क्रिकेट टीम पर यहां वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में धीमी ओवर गति के लिए मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। मैच रैफरी रिची रिचर्डसन ने पाया कि शिखर धवन की अगुआई वाली भारतीय टीम ने निर्धारित समय में एक ओवर कम फेंका जिसके बाद उन्होंने यह जुर्माना लगाया।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने बयान में कहा, ‘‘खिलाड़ियों और खिलाड़ियों के सहयोगी स्टाफ से जुड़ी आईसीसी आचार संहिता के न्यूनतम ओवर गति से जुड़े नियम 2.22 के तहत खिलाड़ियों पर उनकी टीम के निर्धारित समय में प्रत्येक ओवर कम फेंकने पर मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है।’’

A slow over rate in the first ODI against West Indies in Port of Spain has seen India cop a fine. #WIvIND | Details ? https://t.co/a3sZLuZJT7

— ICC (@ICC) July 24, 2022