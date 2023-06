स्पेस में पहुंची ICC वर्ल्ड कप 2023 ट्रॉफी, धरती से 1 लाख 20 हजार फीट ऊपर छोड़ा गया

दुबई। भारत में इस साल होने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के पुरुष एकदिवसीय विश्व कप 2023 से पहले इसकी ट्रॉफी के दौरे की बड़े स्तर पर शुरुआत की गई. दौरे की शानदार अंदाज में शुरुआत हुई जब ट्रॉफी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में शानदार लैंडिंग से पहले पृथ्वी से एक लाख 20 हजार फीट ऊपर समताप मंडल में छोड़ा गया.

ट्रॉफी को एक विशिष्ट स्ट्रैटोस्फेरिक (समतापमंडलीय) गुब्बारे से जोड़ा गया और इस दौरान 4K कैमरों से पृथ्वी के वायुमंडल के किनारे पर ट्रॉफी की कुछ आश्चर्यजनक तस्वीरें खींची गईं. ट्रॉफी का 2023 का दौरा अब तक का सबसे बड़ा होगा जिसमें प्रशंसकों को दुनिया भर के विभिन्न देशों और शहरों में इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी से जुड़ने का मौका मिलेगा.

आईसीसी की विज्ञप्ति के अनुसार 27 जून से आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी मेजबान भारत सहित कुवैत, बहरीन, मलेशिया, अमेरिका, नाइजीरिया, युगांडा, फ्रांस, इटली, अमेरिका जैसे 18 देशों की यात्रा करेगी. दौरे के दौरान विभिन्न देशों में नवीन गतिविधियों और कार्यक्रमों के माध्यम से दस लाख प्रशंसकों को ट्रॉफी से मुखातिब होने का मौका मिलेगा.

आईसीसी के मुख्य कार्यकारी ज्योफ अलार्डिस ने कहा, ‘‘आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी दौरा अब तक के सबसे बड़े आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की उलटी गिनती में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है.’’

उन्होंने कहा, ‘‘इस दौरे पर ट्रॉफी राष्ट्राध्यक्षों से रूबरू होगी, सामुदायिक पहल शुरू करेगी और दुनिया भर के कुछ सबसे प्रतिष्ठित स्थलों का दौरा करने के अलावा क्रिकेट विकास कार्यक्रमों का समर्थन करेगी.’’

The #CWC23 Trophy in space ??

The ICC Men's Cricket World Cup 2023 Trophy Tour is HERE ? https://t.co/UiuH0XAg1J pic.twitter.com/48tMi6cuHh

— ICC (@ICC) June 26, 2023