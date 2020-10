इंडियन प्रीमियर लीग को 13वें सीजन की प्लेऑफ रेस से बाहर हो चुकी चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में शानदार जीत हासिल इयोन मोर्गन की टीम को भी प्लेऑफ की दौड़ से निकाल दिया है। दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए इस मैच में एक बार फिर चेन्नई ने आखिरी ओवर में रोमांचक जीत हासिल की, जिसके नायक रहे ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा।

173 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए रुतुराज गायकवाड़ ने एक छोर से चेन्नई की पारी को संभाल रखा लेकिन अंबाती रायुडू और फिर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के आउट होने से टीम मुश्किल में आ गई। फिर 18वें ओवर में गायकवाड़ के बोल्ड होने पर सीएसके फैंस की जीत की उम्मीद टूटने लगी।

तब मैदान पर उतरे जडेजा जिन्हें प्यार से चेन्नई फैंस ‘सर जडेजा’ बुलाते हैं। अपने नाम को सार्थक करते हुए जडेजा ने 11 गेंदो पर दो चौकों और तीन छक्कों की मदद से 31 रनों की नाबाद पारी खेलकर चेन्नई को 6 विकेट से जीत दिलाई।

मैच के बाद इस जीत के लिए सोशल मीडिया पर जडेजा की जमकर तारीफ हुई और उन्हें टीम का नया फिनिशर कहा गया। दरअसल जडेजा ने कई बार आखिरी ओवरों में इस तरह की तेजतर्रार पारी खेलकर सीएसके और टीम इंडिया को अहम जीत दिलाईं हैं, ऐसे में उन्हें धोनी के बाद अगला फिनिशर कहना गलत नहीं होगा।

MS Dhoni: It was one game where the climax went in our favour.

