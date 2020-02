भारतीय क्रिकेट टीम इस समय न्यूजीलैंड में मेजबान टीम के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है. पहले टेस्ट में भारतीय बल्लेबाज उछाल वाली पिच पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं. टीम की खराब बल्लेबाजी को देख भारतीय फैंस जमकर आलोचना कर रहे हैं. युवा ओपनर पृथ्वी शॉ दोनों पारियों में सस्ते में आउट होकर पवेलियन लौट गए. ऐसे में फैंस टीम मैनेजमेंट से पृथ्वी की जगह शुबमन गिल को दूसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन में शामिल करने की बात कर रहे हैं. सीरीज का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 29 फरवरी से क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जाएगा.

पहला टेस्ट शुरू होने से पहले भी ये चर्चा का विषय था कि मयंक अग्रवाल के साथ पारी की शुरुआत पृथ्वी शॉ करेंगे या शुबमन गिल. शुबमन को चोटिल रोहित शर्मा की जगह टेस्ट टीम में जगह दी गई है. उनके लिए ये बड़ा मौका है. फैंस ने दूसरे टेस्ट में शुबमन को टॉप ऑर्डर में उतारने की बात कर रहे हैं. उन्होंने हाल में अनधिकृत टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ए के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था. ऐसे में पहले टेस्ट में उनका ओपन करना तय माना जा रहा था लेकिन पृथ्वी शॉ को मौका दिया गया.

पृथ्वी ने वेलिंगटन टेस्ट की पहली पारी में 14 जबकि दूसरी पारी में 16 रन बनाए. पहली पारी में उन्हें ट्रेंट बोल्ट ने टॉम लैथम के हाथों कैच कराया जबकि दूसरी पारी में टिम साउदी ने अपना शिकार बनाया. दोनों पारियों में फेल होने के बाद फैंस अब नहीं चाहते कि पृथ्वी को दूसरे टेस्ट में मौका मिले.

Why India constantly giving chance to Prithvi Shaw why not shubhman gill DISAPPOINTING

I think Shubman Gill is best option in place of Prithvi Shaw for tests. #starsportsindia #NZvIND

Prithvi shaw bhai unfit hai . Dear @BCCI @SGanguly99 please remove Ravi Shastri @RaviShastriOfc because of favoritism in selection. Shubman gill should be in next test match.

Gill is better than Shaw why not play opan in gill

Shouldn’t @SubhmanG Given a chance in place of Prithvi Shaw considering that he has a Good Batting Technique as Compared to Shaw in Swinging Conditions? #askstar @StarSportsIndia

@RealShubmanGill has the 2nd Best FC batting average after sir Don Bradman. and still he’s waiting for his International debut

It’s strange that India with so much of batting riches could only find someone like Prithvi Shaw who has so many technical flaws in his batting #NZvsIND pic.twitter.com/PCmUXluYUk

