U-19 World Cup: वर्ल्ड चैंपियन बनने से बस 1 कदम दूर टीम इंडिया, सामने है इंग्लैंड

पोटचेफ्स्ट्रूम। विस्फोटक बल्लेबाज शेफाली वर्मा अपनी अगुआई में भारत को रविवार को यहां आईसीसी के शुरूआती अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ जीत दिलाकर इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने काफी सफलता अर्जित की है लेकिन टीम किसी भी स्तर पर विश्व कप ट्राफी नहीं जीत सकी है और सीनियर टीम के साथ दो वर्ल्ड कप और एक राष्ट्रमंडल खेलों के फाइनल का हिस्सा रह चुकी शेफाली अंडर-19 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतकर घर लौटना चाहेंगी।

सीनियर टीम तीन मौकों पर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है लेकिन फाइनल की बाधा पार नहीं कर सकी है। 2005 में भारत को ऑस्ट्रेलिया से 98 रन से, 2017 में इंग्लैंड से नौ रन से और 2020 फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से 85 रन से हार मिली।

रोहतक की युवा खिलाड़ी दो वर्ल्ड कप के अलावा पिछले साल बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की रजत पदक विजेता टीम का भी हिस्सा थीं। और अब वह इस मौके को हाथ से नहीं निकलने देना चाहतीं।

शनिवार को 19 वर्ष की हुई शेफाली ने फाइनल की पूर्व संध्या पर कहा, ‘‘हां, बहुत फाइनल्स खेले हैं। मैदान पर जाकर अपने खेल का लुत्फ उठाना अहम है। मैंने साथी खिलाड़ियों से भी कहा है कि तनाव मत लो, बस अपना शत प्रतिशत दो, यह मत सोचो कि यह फाइनल है। बस खुद पर भरोसा रखो। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह सब अतीत की बात है जिसे बदला नहीं जा सकता। हम इस बार वर्ल्ड कप जीतने के लिये प्रतिबद्ध है और प्रत्येक दिन सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। ’’

भारत को सुपर सिक्स लीग चरण में आस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा, ‘‘हमारे सामने नर्वस होने वाले पल भी रहे और हम सो नहीं सके कि हम फाइनल में पहुंचेंगे या नहीं। लेकिन हमने अपनी गलतियों से सीख ली और यहां तक पहुंचे। ’’

शेफाली ने कहा, ‘‘अब हमें पूरा भरोसा है और अपनी भूमिका अच्छी तरह पता है। हर कोई सहज है और ज्यादा नहीं सोच रहा।’’ सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आठ विकेट से जीत दर्ज की जिसमें उसकी गेंदबाजों ने विपक्षी टीम को नौ विकेट पर 107 रन ही बनाने दिये।

#TeamIndia march into the Finals of the #U19T20WorldCup.