सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज उमरान मलिक इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2022 में गजब की फॉर्म में है। इस सीजन उनकी तेज रफ्तार गेंदों ने विरोधी टीमों के बल्लेबाजों में एक अलग ही खौफ बनाया हुआ है। उमरान विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं और लगातार 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं। यही वजह है कि फैंस और क्रिकेट के जानकार उन्हें जल्द से जल्द टीम इंडिया में शामिल किए जाने की वकालत कर रहे हैं।

उमरान इस सीजन 13 मैचों में 21 विकेट झटक चुके हैं जिसमें एक 5 विकेट हॉल भी शामिल हैं। मुंबई के खिलाफ भी उन्होंने अपने मैच जिताऊ स्पैल में 3 विकेट अपनी झोली में डाले। इस बीच उमरान ने अपनी शानदार गेंदबाजी के पीछे के रहस्य का खुलासा कर दिया है। SRH के गेंदबाज ने अपनी सफलता का श्रेय तेज गेंदबाजी कोच डेल स्टेन को दिया है।

उमरान ने बताया, “अगर मैं तीन घंटे नेट्स में हूं तो वह (स्टेन) तीन घंटे मेरे पीछे खड़े रहते हैं और मुझे गाइड करते हैं।” अपनी गति के बारे में उमरान ने कहा कि यह उनके लिए स्वाभाविक है और वह जितना हो सके उतनी तेज गेंदबाजी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, “जब हम टेनिस बॉल से खेलते थे, तब भी लोग मेरे खिलाफ बल्लेबाजी नहीं करना चाहते थे क्योंकि मैं बहुत तेज रफ्तार से गेंदबाजी करता था।”

He’s already taken 2️⃣1️⃣ wickets. And the fuel that keeps our #JammuExpress steaming ahead is your love for him, #OrangeArmy. ???#ReadyToRise #TATAIPL pic.twitter.com/yLComTAW3F

