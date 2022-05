टीम इंडिया के टेस्ट स्पेशलिस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ससेक्स के लिए काउंटी चैंपियनशिप (County Championship) में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने अब तक छह पारियों में दो शतक और दो दोहरे शतक जड़े हैं. पुजारा पाकिस्तान के विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) के साथ खेल रहे हैं, और डरहम के खिलाफ मैच के दौरान उनके साथ 154 रन की मजबूत साझेदारी की थी.

मिडलसेक्स के खिलाफ ससेक्स के मैच में, पुजारा ने दूसरी पारी के दौरान पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ चौका लगाया. ससेक्स ने खराब शुरुआत की और सात गेंदों के अंदर अपने शुरुआती दो विकेट खो दिए, जिसके बाद भारत के अनुभवी बल्लेबाज स्ट्राइक पर आए.

Upper cut six from Cheteshwar Pujara to Shaheen Afridi #CountyCricket2022 pic.twitter.com/NkTke7oYE4

— MANISH (@KuntasticAguero) May 7, 2022