VIDEO: जडेजा ने फेंकी IPL की 'बॉल ऑफ द सीजन', स्टंप्स उड़ने के बाद हैरान रह गए स्टोयनिस

रवींद्र जडेजा के लिए IPL कै 16वां सीजन शानदार जा रहा है. जडेजा सिर्फ विकेट ही नहीं चटका रहे बल्कि बल्लेबाजों को हैरान करते हुए पवेलियन की राह दिखा रहे है. इसका ताजा उदाहरण लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ IPL के 45वें मैच में देखने को मिला. इस मैच के 7वें ओवर में CSK कप्तान धोनी ने जडेजा को गेंद थमाई और अपने पहले ही ओवर में उन्होंने IPL की सबसे बेहतरीन गेंद में से एक फेंकते हुए विकेट झटक लिया.

टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने पावरप्ले के 6 ओवर में महज 34 रन पर ही अपने 4 अहम विकेट गंवा दिये. इसके बाद जडेजा अपना पहला ओवर लेकर आये और पहली 4 गेंदों पर सिर्फ 3 रन खर्च किये. इसके बाद 5वीं गेंद पर ऐसा हुआ जिसे अब IPL की सर्वश्रेष्ठ गेंद कहा जा रहा है. जडेजा की ये गेंद लेग स्टंप पर पिच हुई जिसे मार्कस स्टोयनिस ने लेग स्टंप की लाइन में खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद चकमा देते हुए आफ स्टंप पर जा लगी. मार्कस स्टोयनिस महज 6 रन बनाकर आउट हुए.

जडेजा की ये गेंद काफी ज्यादा स्पिन हुई जिसने स्टोयनिस के स्टंप उड़ा दिये. स्टोयनिस बोल्ड होने के बाद हैरान रह गए और उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि वह बोल्ड हो गए हैं. यही वजह है कि वह काफी देर तक अपनी जगह पर ही खड़े रहे और सोचने लगे कि आखिर वह आउट कैसे हुए. सोशल मीडिया पर अब जडेजा की इस गेंद को IPL 2023 की सर्वश्रेष्ठ बॉल कहा जा रहा है. यही नहीं, कुछ फैंस जडेजा की इस गेंद की तुलना शेन वॉर्न की बॉल ऑफ द सेंचुरी से कर रहे हैं.

