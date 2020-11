कप्तान के पारी घोषित करने की वजह से अपना पहला प्रथम श्रेणी शतक लगाने से चूके ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने बल्ला पटक इस फैसले पर अपना गुस्सा जाहिर किया।

मामला तस्मानिया और न्यू साउथ वेल्स के बीच एडिलेड में खेले जा रहे शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट के आठवें मैच का है। पहली पारी में मात्र 64 रन पर ऑलआउट होने के बाद दूसरी पारी खेलने उतरी न्यू साउथ वेल्स टीम की ओर से खेलते हुए स्टार्क ने 132 गेंदो पर 86 रनों की नाबाद पारी खेली।

पारी की शुरुआत में निक लारकिन, मोइसिस हैनरीक्स और सीन एबॉट ने शतकीय पारियां खेले थी और स्टार्क भी 100 कां आंकड़ा छूने के करीब थे लेकिन कप्तान पीटर नेविल के 522/6 के स्कोर पर पारी घोषित करने के फैसले की वजह से स्टार्क शतक पूरा नहीं कर सके, जिससे ये तेज गेंदबाज काफी नाराज हुआ।

Peter Nevill declared while Mitch Starc was on 86*…

The quick wasn’t too happy! #SheffieldShield pic.twitter.com/NQLTkh1L0w

