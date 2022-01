होबार्ट टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ 146 रनों से शानदार जीत हासिल करने के साथ ऑस्ट्रेलिया टीम ने 4-0 से एशेज सीरीज भी अपने नाम की। ट्रॉफी हाथ में लेने के बाद कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) ने शैंपेन उड़ाकर साथी खिलाड़ियों के साथ जीत का जश्न मनाया जो कि क्रिकेट जगत में बेहद आम बात है लेकिन ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने अपनी टीम के उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) को इस जश्न का हिस्सा बनाने के लिए जो किया वो ना केवल नया बल्कि तारीफ के काबिल है।

दरअसल इस्लाम धर्म को मानने की वजह से ख्वाजा शैंपेन के छिड़काव वाले जश्न के दौरान स्टेज से नीचे उतकर अपनी टीम से दूर खड़े हो गए। जब कमिंस ने ये देखा तो उन्होंने तुरंत ख्वाजा को वापस बुलाया और बाकी खिलाड़ियों को शैंपेन बोटल हटाने के लिए कहा ताकि ख्वाजा बिना किसी परेशान के जश्न का हिस्सा बन सकें।

Usman Khawaja had to miss part of the celebrations earlier today as alcohol was present but Pat Cummins made sure he was called over and the drinks put aside pic.twitter.com/ixFdUsbWWv #AUSvENG #Cricket

