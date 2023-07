VIDEO: शाहीन अफरीदी ने पहले ओवर में 4 विकेट लेकर बनाया नया इतिहास, ऐसा करने वाले बने पहले गेंदबाज

पाकिस्तान के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी इंग्लैंड की धरती पर अपनी गेंदबाजी से कहर बरपा रहे हैं. अफरीदी ने अब T20 क्रिकेट में नया इतिहास बना दिया है. विटालिटी T20 ब्लास्ट में नॉटिंघमशर की तरफ से खेल रहे अफरीदी ने पहले ही ओवर में वार्विकशर के खिलाफ 4 विकेट लेकर बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है. T20 क्रिकेट के इतिहास में पहले ही ओवर में 4 विकेट लेने वाले वह पहले गेंदबाज बन गए हैं. अफरीदी ने अपने ओवर में कप्तान एलेक्स, क्रिस बेंजामिन, डेन मूसली और एडवर्ड जॉर्ज को आउट किया. हालांकि अफरीदी पहले ओवर में 4 विकेट लेने के बावजूद हैट्रिक नहीं बनाए पाए. यही नहीं, उनके ये 4 विकेट नॉटिंघमशर की टीम को जीत भी नहीं दिला सके.

Shaheen Shah Afridi took 4 wickets in the first over of the innings.

