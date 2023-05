विराट कोहली ने IPL में रचा इतिहास, 7000 रन के आंकड़े को छूने वाले पहले बल्लेबाज बने

Virat Kohli completes 7000 runs in IPL: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2023 के 50वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सलामी बल्लेबाज विराट कोहली ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 12 रन बनाने के साथ ही इतिहास रच दिया है. कोहली IPL में सात हजार रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं.

कोहली ने 233वें मैच की 225वीं इनिंग में ये महान उपलब्धि हासिल की. कोहली IPL में पांच शतक और 49 अर्धशतक लगा चुके हैं.

कोहली इस सीजन जबरदस्त फॉर्म में हैं. उन्होंने इस सीजन 45.50 की औसत और 137.88 की स्ट्राइक रेट से 376 रन बनाए हैं. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए रन बनाने के मामले में विराट कोहली फाफ डुप्लेसिस के बाद दूसरे स्थान पर हैं.

IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

विराट ने इस मैच से पहले तक 224 IPL पारियों में 36.59 की औसत और 129.58 के स्ट्राइक रेट से कुल 6988 रन बनाए थे.

IPL में सबसे तेज हर हजार रन तक पहुंचने वाले बल्लेबाज

7⃣0⃣0⃣0⃣ ??? ???? ??? ???? ?????! ?@imVkohli becomes the first batter to surpass this milestone in IPL ?

TAKE. A. BOW ?#TATAIPL | #DCvRCB | @RCBTweets pic.twitter.com/VP4dMvLTwY

— IndianPremierLeague (@IPL) May 6, 2023