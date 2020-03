कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दुनिया भर में कई खेल की प्रतियोगिताएं या तो रद् कर दी गई हैं या उन्हें स्थगित कर दिया गया है. भारत में भी कोरोनावायरस के अब तक 80 से अधिक मरीज सामने आ चुके हैं. इस वायरस से अब तक दुनिया भर में 5 000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं जबकि एक लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं. कोविड-19 की वजह से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज के बाकी दो वनडे रद्द कर दिए गए.

बीसीसीआई ने संजय मांजरेकर को कमेंट्री पैनल से किया बाहर : रिपोर्ट

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए देशवासियों को सभी जरूरी ऐहतियात बरतने का संदेश दिया.

भारत में भी कोविड-19 से दो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. इसकी कहर की वजह से इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2020 को भी 15 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है.

कोरोनावायरस की वजह से चेन्नई सुपरकिंग्स का प्रैक्टिस सेशन स्थगित

कोहली ने ट्वीट किया, ‘मजबूत बने रहिए और सभी ऐहतियाती कदम उठाकर कोविड-19 से बचें. सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और सबसे अहम बात है कि उपचार से बेहतर है बचाव करना. सभी अपना ध्यान रखिए.’

Let’s stay strong and fight the #COVID19 outbreak by taking all precautionary measures. Stay safe, be vigilant and most importantly remember, prevention is better than cure. Please take care everyone.

— Virat Kohli (@imVkohli) March 14, 2020