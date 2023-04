इंडियन प्रीमियर लीग का 16वां सीजन इस समय खेला जा रहा है जिसमें RCB के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली शानदार फॉर्म में हैं. कोहली के बल्ले से इस सीजन लगातार रन निकल रहे हैं और यही वजह है कि वह तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. कोहली इस सीजन 6 मैचों में 55.80 की औसत और 142.34 के स्ट्राइक रेट से 279 रन बना चुके हैं.

इस सीजन कोहली अपने एग्रेशन के चलते भी काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं. वैसे तो कोहली हमेशा से ही मैदान पर आक्रामक होते हैं लेकिन इस बार उनके एग्रेशन में एक अलग ही बात नजर आ रही है. पंजाब के खिलाफ मैच में हमें इसकी एक झलक भी उस समय दिखाई दी जब सिराज की एक डायरेक्ट थ्रो पर प्रभसिमरन को रन आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा.

विकेट पर गेंद लगते ही कोहली प्रभसिमरन की तरफ दौड़े और उछलते हुए बेहद आक्रामक अंदाज में विकेट का जश्न मनाने लगे. कोहली के इस सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था.

कोहली को हम कई बार विरोधी खिलाड़ियों के साथ बहस करते देख चुके हैं लेकिन आज तक उनकी किसी से भी हाथापाई की नौबत नहीं आई. इसी बारें में कोहली ने एक बड़ा खुलासा किया है. कोहली ने स्टार स्पोर्ट्स के शो 'राइजिंग फ्रॉम द एशेज' में विराट ने स्वीकार किया है कि उन्हें हाथापाई करने से डर लगता है.

विराट ने कहा, "हाथापाई का तो सवाल ही नहीं उठता. मुझे कोई मार के निकल जाएगा. मैं तो मर जाऊंगा. उसे पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ. मुंह से कुछ भी बुलवा लो लेकिन मैं हाथापाई नहीं करता." कोहली आगे कहा, "वो इसलिए दूसरे खिलाड़ियों के साथ बहस करते हैं हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आखिर में अंपायर उन्हें और दूसरे खिलाड़ी को अलग कर ही देगा, तो लड़ाई होने का कोई सवाल ही नहीं उठता."

Virat bro ?, bhai ladta hai cause he knows umpire beech mein ajayega ?. #ViratKohli pic.twitter.com/7xM6MhpatZ

— Aani (@wigglyywhoops) April 21, 2023