भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने हॉकी टीम को तीन बार ओलंपिक गोल्ड दिलाने वाले दिग्गज हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर ((Balbir Singh Sr.) के निधन पर शोक जताया है. विराट सहित कई अन्य क्रिकेट खिलाड़ियों ने इस महान हॉकी खिलाड़ी को सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दी है.

95 वर्षीय बलबीर सिंह ने सोमवार सुबह अंतिम सांसे ली. वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे और मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती थे. बलबीर सिंह 8 मई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

वह 18 मई से अर्ध चेतन अवस्था में थे और उनके दिमाग में खून का थक्का जम गया था. उन्हें फेफड़ों में निमोनिया और तेज बुखार के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. मोहाली के फोर्टिस अस्पताल के डायरेक्टर अभिजीत सिंह ने उनकी मौत की पुष्टि की.

कोहली ने ट्वीट किया, ‘महान बलबीर सिंह सीनियर की निधन के खबर को सुनकर काफी दुख हुआ. दुख के समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है.’

Saddened to hear about the passing of the legend, Balbir Singh Sr. My thoughts and prayers go out to his family in this time of sorrow @BalbirSenior

