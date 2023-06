वानिंदु हसरंगा ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड, यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले स्पिनर बने

वानिंदु हसरंगा लगातार तीन मैचों में पांच या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर है. वहीं इस उपलब्धि के साथ उन्होंने पाकिस्तान के गेंदबाज वकार युनूस की बराबरी की है, जिनके नाम लगातार तीन वनडे मैचों में पांच विकेट लेने का रिकॉर्ड था.

Wanindu Hasaranga is only the second player, after Waqar Younis, to take three consecutive 5-wicket hauls in the ODI history. Hasaranga's last three spells are 5-79, 5-13 and 6-24. #CWCQ

— Mazher Arshad (@MazherArshad) June 25, 2023