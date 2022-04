इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 में बुधवार की रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गुजरात टाइटंस (Gujrat Titans) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेले गए मैच के आखिरी ओवर के दौरान श्रीलंकाई दिग्गज मुथैया मुरलीधरन (Muttiah Muralitharan) डगआउट में गुस्से में चिल्लाते दिखे.

दरअसल मैच के आखिरी ओवर में गुजरात को हैदराबाद के खिलाफ जीतने के लिए आखिरी ओवर में 22 रनों की जरूरत थी, जब राशिद खान और राहुल तेवतिया ने मिलकर मार्को जानसेन के खिलाफ आखिरी ओवर में चार छक्के लगाकर टाइटन्स को रोमांचक जीत दिलाई.

