यूएई में आयोजित हुए इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) 14वें सीजन की नीलामी के दौरान 14.25 करोड़ की कीमत पर विराट कोहली (Virat Kohli) की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) टीम में शामिल हुए। हालांकि आरसीबी फैंस टीम मैनेजमेंट के इस फैसले से बेहद हैरान थे लेकिन कोहली एंड कंपनी ने नीलामी से काफी समय पहले से ही मैक्सवेल को खरीदने की योजना बनाई थी।

आरसीबी ने सोमवार को ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें दिखाया गया कि कैसे टीम ने क्रिकेट संचालन निदेशक माइक हेसन की अगुवाई में मैक्सवेल को खरीदने के लिए बोली लगाने की योजना बनाई।

हेसन ने वीडियो में कहा, “हमने उन्हें इसलिए पसंद किया क्योंकि 10 से 15 ओवरों के बीच में वो काफी खतरनाक होते हैं। 2014 के बाद से मध्य ओवरों में उन्होंने 161.5 की स्ट्राइक रेट रन बनाए हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा रहेगा। और वो एक गेंदबाजी विकल्प भी हो सकते हैं। टॉप-6 में हमें कुछ ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत थी, जो 3-4 गेंदबाजी कर सके। लेकिन मैक्सवेल दो ओवर कर सकते हैं। ये संख्या असाधारण है।”

Bold Diaries: IPL Mock Auction Planning for Glenn Maxwell

The strategy and planning that led to RCB getting The Big show, Glenn Maxwell, into our #ClassOf2021. #PlayBold #WeAreChallengers #IPLAuction2021 #BidForBold pic.twitter.com/UPjM29npab

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) February 22, 2021