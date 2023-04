गुवाहाटी: राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के 11वें मैच के पहले ही ओवर में कमाल की गेंदबाजी की. उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को एक के बाद एक लगातार दो झटके देकर बैकफुट पर धकेल दिया. बोल्ट ने साव और मनीष पांडे को आउट किया. दिल्ली के सामने 200 रन का लक्ष्य था और उन्हें अच्छी शुरुआत की जरूरत थी लेकिन बोल्ट ने ऐसा होने नहीं दिया. बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने शनिवार को गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम पर मिल रहे स्विंग का फायदा उठाया.

दिल्ली कैपिटल्स ने पृथ्वी साव को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल किया. साव पारी की शुरुआत करने आए. साव को खलील अहमद की जगह प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनाया गया. हालांकि इस फैसले ने दिल्ली कैपिटल्स को कोई फायदा नहीं पहुंचाया. साव ने बोल्ट की बाहर जाती गेंद को खेलना चाहा लेकिन गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारालिया और विकेट के पीछे संजू सैमसन ने छलांग लगाते हुए कैच लपक लिया. साव ने तीन गेंदों का सामना किया.

इसके बाद क्रीज पर उतरे आईपीएल के इतिहास में सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी. वह 2023 के आईपीएल का अपना पहला मैच खेल रहे थे. उन्हें पहली ही गेंद पर बोल्ड ने विकेटों के सामने पकड़ लिया. वह LBW हो गए. इस बार गेंद टप्पा लगकर अंदर आई और बैट को छकाती हुई पैड से लगी. पांडे ने रिव्यू लेने का फैसला किया लेकिन रीप्ले में भी साफ हो गया कि मैदानी अंपायर का फैसला सही है. इस ओवर में बोल्ट ने कोई रन नहीं दिया और दो विकेट हासिल किए.

यह पहला मौका नहीं है जब आईपीएल के इस सीजन में बोल्ट ने पहले ही ओवर में दो विकेट लिए हों और रन भी न दिया हो. इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ भी उन्होंने अभिषेक शर्मा और राहुल त्रिपाठी को जीरो पर आउट किया था.

