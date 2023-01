VIDEO: बेन कटिंग का यह कैच है अद्भुत, देखकर आपके मुंह से निकलेगा वाह

ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बेन कटिंग ने बिग बैश लीग में एक ऐसा कैच पकड़ा है, जिसके बाद उनकी तुलना ‘सुपरमैन’ से की जा रही है. बेन कटिंग ने बाउंड्री लाइन पर हवा में छलांग कर कैच लपका. सोशल मीडिया पर इस कैच की तारीफ हो रही है.

Ben Cutting with a HUGE specky on the boundary line! ?#BBL12 | @Toyota_Aus | #ohwhatafeeling pic.twitter.com/77hfwUTmCD

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 8, 2023

बिग बैश लीग में रविवार को सिडनी थंडर्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच मुकाबला खेला गया. सिडनी थंडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिडनी सिक्सर्स के सामने जीत के लिए 134 रन का लक्ष्य रखा था, लक्ष्य का पीछा करने उतरी सिडनी सिक्सर्स के बल्लेबाज जेम्स विंस ने थर्ड मैन की तरफ हवा में शॉट खेला, मगर बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे बेन कटिंग ने दौड़ लगाते हुए गेंद तक पहुंचे और ‘सुपरमैन’ की तरह हवा में उड़कर कैच को लपक लिया. बेन कटिंग की इस कैच की तारीफ हो रही है.

?BEN CUTTING! And late cameo of 26*(15). — Cricket Addicts (@Cricket69Addict) January 8, 2023

हालांकि इस अद्भुत कैच के बावजूद सिडनी थंडर्स को हार का सामना करना पड़ा, एम. हेनरिक्स और जॉर्डन सिल्क की पारी से सिडनी सिक्सर्स ने इस मुकाबले को सात विकेट से अपने नाम किया.