नई दिल्ली: इंग्लैंड में दौरे के बाद भारतीय टीम अब वेस्टइंडीज पहुंचेगी। कैरेबियाई दौरे पर टीम इंडिया सीमित ओवरों के मुकाबले खेलेगी। भारतीय टीम वेस्टइंडीज में तीन वनडे और पांच टी20 इंटरनैशनल मुकाबले खेलेगी। इस दौरे पर केएल राहुल भारतीय टीम में वापसी कर सकते हैं। सिलेक्टर्स ने राहुल को चुना है लेकिन उनका खेलना काफी हद तक उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा।

केएल राहुल ने हाल ही में जर्मनी में अपनी सर्जरी करवाई थी। इसके बाद वह बेंगलुरु में नैशनल क्रिकेट अकादमी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहां वह चोटी के क्रिकेटर्स के सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें झूलन गोस्वामी और केएल राहुल एक-दूसरे के सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं।

K L Rahul is batting and Jhulan Goswami is bowling.

