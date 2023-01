आईपीएल में लखनऊ सुपरजायंट्स टीम का हिस्सा मार्क्स स्टॉयनिस ने बिग बैश लीग (बीबीएल) में अपनी बल्लेबाजी से धमाल मचा दिया. शनिवार को खेले गए मैच में मेलबर्न स्टार्स के बल्लेबाज स्टॉयनिस ने एडिलेड स्ट्राइकर्स हेनरी थ्रोटन के ओवर की पांच गेंद में लगातार बांउड्री(06,06,06,04,06) लगाई और 28 रन ठोक दिए. उनकी इस पारी की बदौलत उनकी टीम मेलबर्न स्टार्स ने शानदार जीत दर्ज की.

मार्क्स स्टॉयनिस ने इस मैच में 35 गेंद में 74 रन की पारी खेली. अपनी पारी में स्टॉयनिस ने पांच चौका और छह छक्का लगाया, जिसमें सबसे ज्यादा रन (28 रन) उन्होंने 18वें ओवर में हासिल किए. हेनरी थ्रोटन के ओवर में उन्होंने चार छक्के और एक चौके के साथ 28 रन बनाए.

हेनरी थ्रोटन के ओवर में बने 29 रन:

हेनरी थ्रोटन के ओवर की पहली गेंद पर निक लार्किन ने एक रन लिया, उसके बाद बल्लेबाजी करने मार्क्स स्टॉयनिस बल्लेबाजी करने उतरे. स्टॉयनिस ने ओवर की दूसरी गेंद को डीप मिड विकेट पर छक्का जड़ा. तीसरी गेंद को भी उन्होंने डीप मिड विकेट पर सिक्स लगाया. ओवर की चौथी गेंद को स्टॉयनिस ने लॉन्ग ऑफ पर छक्का जड़ा. ओवर की पांचवीं गेंद जो लेग साइड पर थी, उस पर स्टॉयनिस ने फाइन लेग पर चौका जड़ दिया, वहीं ओवर की आखिरी बॉल को मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया. इस ओवर में 29 रन बने, जो इस लीग का सबसे महंगा ओवर है.

6 6 6 4 6 ?

This was insane from @MStoinis smashing 28 runs off an over! #BBL12 pic.twitter.com/fIoQvnJIzX

— Melbourne Stars (@StarsBBL) December 31, 2022