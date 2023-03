Ind vs Aus: शुभमन गिल ने जड़ा दूसरा टेस्ट शतक, कोहली का रिएक्शन हुआ वायरल, देखें वीडियो

अहमदाबाद में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में भारत के ओपनर शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट का दूसरा और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला शतक जड़ा. शुभमन गिल ने खेल के दूसरे दिन 194 गेंद में अपना शतक पूरा किया. शुभमन गिल के शतक पर भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

शुभमन गिल के शतक के बाद विराट कोहली ने ड्रेसिंग रुम में जमकर ताली बजाई, वहीं पुजारा के आउट होने के बाद जब कोहली बल्लेबाजी करने उतरे तो वह मैदान पर भी गिल की हौसलाआफजाई करते नजर आए.

1st Test ? against Australia! ?@ShubmanGill carries on his purple patch and brings up a superlative ton! ?