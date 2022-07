गॉल: पाकिस्तान के स्पिनर यासिर शाह (Yasir Shah) की एक गेंद ने सोमवार को यहां पहले टेस्ट के तीसरे दिन श्रीलंका के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज कुसाल मेंडिस (Kusal Mendis) को अचंभे में डाल दिया। क्या वह ‘बॉल ऑफ द सेंचुरी’ कहलाएगा?

कई लोग इस गेंद की तुलना 1993 में ओल्ड ट्रैफर्ड में ऑस्ट्रेलियाई स्पिन जादूगर शेन वॉर्न (Shane Warne) की माइक गैटिंग को फेंकी गई जादुई डिलीवरी से करने लगे। वॉर्न अब दुनिया में नहीं हैं। जहां वॉर्न की ‘बॉल ऑफ द सेंचुरी’ बीसवीं सदी में फेंकी गई, वहीं पाकिस्तान के 36 वर्षीय अनुभवी स्पिनर शाह ने अपनी अद्भुत लेग-स्पिन डिलीवरी से 21वीं सदी में भी कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है। शाह ने राइट हैंडर मेंडिस को 76 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड किया।

Ball of the Century candidate❓

Yasir Shah stunned Kusal Mendis with a stunning delivery which reminded the viewers of Shane Warne’s ‘Ball of the Century’.#SLvPAK pic.twitter.com/uMPcua7M5E

