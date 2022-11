नई दिल्ली: ऋषभ पंत के खेलने का जो तरीका है वह काफी अनोखा है. वह आक्रामक बल्लेबाज हैं और उन्हें देखकर यही लगता है कि वह सीमित ओवरों के प्रारूप में धमाका मचा देंगे. वहीं टेस्ट क्रिकेट, जिसे परंपरागत क्रिकेट कहा जाता है, वह पंत के स्टाइल के उलट लगता है. लेकिन पंत का रिकॉर्ड कुछ कहता है. टेस्ट क्रिकेट में पंत भारतीय टीम के कई बाकमाल पारियां खेल चुके हैं. वहीं वनडे और टी20 क्रिकेट में वह अभी खुद को पूरी तरह स्थापित नहीं कर पाए हैं. आंकड़ों के लिहाज से देखें तो बाएं हाथ के इस विकेटकीपर के नंबर टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं. पंत हालांकि पहले ऐसे क्रिकेटर नहीं हैं जिनका स्टाइल एक फॉर्मेट के लिए फिट दिखता हो और वह दूसरे फॉर्मेट में धमाका मचा रहे हों. भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का स्टाइल भी कुछ ऐसा ही था.

पंत और सहवाग में काफी समानताएं हैं. सहवाग को दुनिया के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ सलामी बल्लेबाजों में रखा जाता है. उन्हें सुनील गावस्कर के बाद भारत का सर्वश्रेष्ठ ओपनर कहा जाता है. लेकिन सहवाग का वनडे इंटरनैशनल और टी20 रिकॉर्ड आंकड़ों के लिहाज से टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से थोड़ा कम दिखता है. कुछ ऐसा ही फिलहाल पंत के बारे में भी कहा जा सकता है.

भारत ने गाबा टेस्ट जीतकर जो इतिहास रचा था, उसमें पंत का प्रदर्शन बेमिसाल था. इसके साथ ही वह इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में शतक लगा चुके हैं. लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में उनकी जगह को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय टीम प्रबंधन ने शुरुआत में उनके स्थान पर दिनेश कार्तिक को तरजीह दी. वहीं वनडे इंटरनैशनल में लगातार पंत के स्थान पर संजू सैमसन को शामिल किए जाने की बात कही जाती रही है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे इंटरनैशनल सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच से पहले पंत से इसी बारे में सवाल पूछा गया. कॉमेंटेटर हर्षा भोगले ने मैच से पहले पंत से इस बारे में सवाल किया. अमेजन प्राइम पर हर्षा भोगले के इस सवाल पर 25 साल का यह बल्लेबाज थोड़ा सा इरिटेट हो गए.

हर्षा भोगले ने पूछा- मैंने वीरू से बहुत साल पहले ये सवाल पूछा था, अब आपसे पूछ रहा हूं. आपको देखकर लगता है कि वाइट बॉल गेम इनकी खास बात होगी लेकिन आपका टेस्ट रिकॉर्ड सबसे अच्छा है.

ऋषभ पंत: सर, रिकॉर्ड तो एक नंबर है. मेरा वाइट बॉल रिकॉर्ड भी खराब नहीं है. ठीक है टी20 का…

हर्षा भोगले ने पंत को रोकते हुए कहा: मैं खराब नहीं कहा रहा हूं, तुलना कर रहा हूं.

Rishabh Pant interview with Harsha Bhogle before 3rd ODI against NZ talking about rain, batting position, stats and scrutiny over T20i performance & WK drills. #NZvINDonPrime pic.twitter.com/TjOUdnPTCz

— S H I V A M ?? (@shivammalik_) November 30, 2022