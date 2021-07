West Indies vs Australia, 1st T20I, Live Streaming: भारत में TV पर नहीं आएगा मैच, इस तरह देख सकेंगे सीधा प

वेस्‍टइंडीज दौरे पर सीमित ओवरों की सीरीज खेलने आई ऑस्ट्रेलिया (Australia Tour of West Indies) की टीम शुक्रवार से 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (WI vs AUS T20i Series) का आगाज करने उतरेगी. टी20 सीरीज के बाद दोनों टीमें 3 मैचों की वनडे सीरीज भी खेलेंगी. पूरी टी20 सीरीज सेंट लूसिया में खेली जाएगी, जबकि वनडे सीरीज के तीनों मैच बारबाडोस में आयोजित होंगे.

कप्तान एरॉन फिंच की कप्तानी में यहां पहुंची ऑस्ट्रेलियाई टीम में पैट कमिंस, ग्लेन मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर जैसे कई दिग्गज खिलाड़ी मौजूद नहीं हैं लेकिन फिर भी टीम को यहां अपने युवा खिलाड़ियों से दमदार प्रदर्शन की आस है.

दूसरी ओर वेस्टइंडीज की बात करें तो कीरोन पोलार्ड के नेतृत्व में खेल रही वेस्टइंडीज की टीम हाल ही में साउथ अफ्रीका से 2-3 के मामूली अंतर से 5 टी20 मैचों की सीरीज हारी है. लेकिन इस बार वह यहां ऑस्ट्रेलिया की टीम को मजा चखाने को बेकरार होगी.

वेस्‍टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला टी20 मुकाबला कब खेला जाएगा?

वेस्‍टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला टी20 मुकाबला शुक्रवार 9 जुलाई (भारत में 10 जुलाई) को खेला जाएगा.

वेस्‍टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला टी20 मुकाबला कहां खेला जाएगा?

वेस्‍टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला टी20 मुकाबला सेंट लूसिया के ग्रोस आइलेट (Gros Islet, St Lucia) डेरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्‍टेडियम में खेला जाएगा.

वेस्‍टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला टी20 मुकाबला कितने बजे शुरू होगा?

वेस्‍टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला टी20 मुकाबला भारतीय समायानुसार शनिवार (10 जुलाई) सुबह 5 बजे शुरू होगा. स्थानीय समयानुसार यह मुकाबला शुक्रवार शाम 7.30 बजे खेला जाएगा.

वेस्‍टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहले टी20 मुकाबले में टॉस कितने बजे होगा?

वेस्‍टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहले टी20 मुकाबले में टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 4.30 बजे होगा.

वेस्‍टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला टी20 मुकाबला टीवी पर कैसे देखा जा सकता है?

वेस्‍टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला टी20 मुकाबला भारत में टीवी पर टेलीकास्‍ट नहीं किया जाएगा.

वेस्‍टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहले टी20 मुकाबले को मोबाइल एप पर कैसे देख सकते हैं?

वेस्‍टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहले टी20 मुकाबले को फैनकोड मोबाइल ऐप के माध्‍यम से भारत में देखा जा सकता है.