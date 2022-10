होबार्ट। वेस्टइंडीज ने बुधवार को यहां जिम्बाब्वे को 31 रन से हराकर आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर-12 में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जीवंत रखा। पहले मैच में स्कॉटलैंड से हार के कारण निकोलस पूरन की अगुवाई वाली वेस्टइंडीज की टीम के लिए यह मैच करो या मरो जैसा था। उसने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 153 रन बनाए।

जिंबाब्वे के लिए यह स्कोर बड़ा साबित हुआ और वेस्टइंडीज ने उसकी पूरी टीम को 18.2 ओवर में 122 रन पर ढेर कर दिया। वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अलजारी जोसेफ ने चार ओवर में 16 रन देकर चार विकेट लिए।

A crucial win for West Indies!

