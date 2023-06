WI vs IND: टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए वेस्टइंडीज ने की टीम की घोषणा

एंटीगुआ। भारत के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले तैयारी शिविर के लिए क्रिकेट वेस्टइंडीज (सीडब्ल्यूआई) ने शुक्रवार को यहां टेस्ट विशेषज्ञ बल्लेबाज क्रेग ब्रेथवेट की अगुवाई में 18 सदस्यीय टीम की घोषणा की. शिविर एंटीगुआ के सीसीजी में शुरू होगा और टीम नौ जुलाई को डोमिनिका रवाना होगी. सीरीज का शुरुआती टेस्ट 12 जुलाई से डोमिनिका में होगा, जबकि दूसरा टेस्ट 20 जुलाई से त्रिनिदाद के क्वींस पार्क ओवल में होगा.

इसके बाद 27 जुलाई से तीन मैचों की वनडे सीरीज और तीन अगस्त से पांच मैचों की T20 सीरीज शुरू होगी. सीडब्ल्यूआई के ट्विटर पर लिखा, ‘‘ सीडब्ल्यूआई पुरुष चयन पैनल ने आज कैरेबियाई टीम के खिलाफ भारत के दो मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत से पहले तैयारी शिविर के लिए 18 सदस्यीय टीम की घोषणा की.’’

