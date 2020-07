भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) भले ही टीम इंडिया के लिए एक भी टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेलें हों बावजूद इसके उन्होंने क्रिकेट के इस छोटे फॉर्मेट का समर्थन करते हुए कहा है कि अगर वह इस दौर में खेल रहे होते तो सबसे छोटे प्रारूप की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने खेल में बदलाव करते.

गांगुली ने बीसीसीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए टेस्ट टीम के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल के सवाल के जवाब में कहा, ‘टी20 बहुत महत्वपूर्ण है. मैं खुद के खेल में इसके लिए बदलाव किया होता. यह आपको खुलकर खेलने की आजादी देता है.’

