VIDEO:जब उल्टा पजामा पहनकर मैदान पर उतरे रिद्धिमान साहा, हंस-हंस कर लोटपोट हुए खिलाड़ी

गुजरात टाइटन्स (GT) के विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा (Wriddhiman Saha) ने शुभमन गिल के साथ मिलकर IPL 2023 के 51वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. साहा और गिल ने पहले विकेट के लिए 142 रनों की धमाकेदरा साझेदारी की जो इस सीजन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप है. साहा ने बल्ले से तो कमाल किया लेकिन जब फील्डिंग करने का बारी आई तो उनसे एक बड़ी भूल हो गई.

दरअसल, रिद्धिमान साहा ने अहमदाबाद की कड़ी धूप में 81 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और आउट होने के बाद वह ड्रेसिंग रुम में आराम करने चले गए. जब लखनऊ की बल्लेबाजी आई तो साहा विकेटकीपिंग के लिए तैयार नहीं हो सके और फिर कप्तान हार्दिक ने केएस भरत को कीपिंग के लिए मना लिया. लेकिन यहां अंपायर ने भरत को मैदान पर उतरने नहीं दिया क्योंकि गुजरात गेंदबाज अल्जारी जोसेफ को गिल की जगह इम्पैक्ट प्लेयर के रुप में उतारना चाह रही थी.

हार्दिक पांड्या एक साथ 2 खिलाड़ियों को सब्सीट्यूट करने की ताक में थे लेकिन अंपायर ने समझाया कि रूल के मुताबिक ऐसा संभव नहीं है. अंपायन ने कहा कि या तो आपको मैदान पर रिद्धिमान साहा को विकेटकीपर के तौर पर उतारना होगा या फिर केएस भरत को साहा की जगह बतौर इम्पैक्ट प्लेयर खिलाना पड़ेगा. ऐसे में साहा को बुलावा भेजा गया कि ताकि वह जल्दी से मैदान पर आकर कीपिंग कर सके.

