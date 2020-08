England vs Pakistan 3rd Test: टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने जेम्स ए

James Anderson becomes the fourth bowler and first paceman to take 600 Test wickets: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन (James Anderson) टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट हासिल करने वाले दुनिया के पहले पेसर बन गए हैं. एंडरसन ने ये उपलब्धि पाकिस्तान (England vs Pakistan 3rd Test) के खिलाफ जारी सीरीज के तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच के 5वें दिन मंगलवार को हासिल की. एंडरसन से पहले जिन गेंदबाजों ने इस उपलब्धि को हासिल की थी वो सभी स्पिन गेंदबाज हैं. एंडरसन ने करियर के 156वें टेस्ट में ये कारनामा किया.

श्रीलंका के दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन (Muttiah Muralitharan)के नाम सर्वाधिक 800 विकेट दर्ज हैं वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व लेग स्पिनर शेन वॉर्न (Shane Warne) ने 708 विकेट चटकाए हैं. भारत के पूर्व टेस्ट कप्तान और लेग स्पिनर अनिल कुंबले के नाम 619 टेस्ट विकेट दर्ज हैं.

पाकिस्तान के कप्तान अजहर अली को बनाया अपना 600वां शिकार

जेम्स एंडरसन ने पाकिस्तान के कप्तान अजहर अली (Azhar Ali) को अपना 600वां शिकार बनाया. पांचवें दिन दो सेशन का खेल बारिश में धुल गया. एंडरसन ने आखिरी दिन 14वें गेंद पर अजहर अली को जो रूट के हाथों पहले स्लिप में कैच कराया. अजहर अली 31 रन बनाकर आउट हुए.

38 वर्षीय जिम्मी एंडरसन ने तीसरे टेस्ट से पहले 155 टेस्ट मैच में 593 विकेट चटकाए थे. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ साउथैम्प्टन टेस्ट की पहली पारी में 5 विकेट झटके जबकि दूसरी पारी में वह अब तक 2 विकेट चटका चुके हैं.

29वीं बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए

एंडरसन ने पहली पारी में 5 विकेट झटक टेस्ट में 29वीं बार ये उपलब्धि हासिल की. जिम्मी टेस्ट में सबसे अधिक बार 5 विकेट लेने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के महान तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा (Glenn MacGrath) के साथ संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं. पहले नंबर पर न्यूजीलैंड के महान रिचर्ड हेडली (Richard Hadlee) हैं जिन्होंने अपने टेस्ट करियर में कुल 36 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया था.

टेस्ट में सबसे अधिक विकेट झटकने वाले तेज गेंदबाज

क्रिकेट के सबसे पुराने फॉर्मेट यानी टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट झटकने वाले तेज गेंदबाजों में टॉप पर जेम्स एंडरसन हैं. दूसरे नंबर मैक्ग्रा हैं जिनके नाम 124 टेस्ट में 563 विकेट हैं वहीं एंडरसन के हमवतन साथी स्टुअर्ट ब्रॉड 143 टेस्ट में 514 विकेट झटक चुके हैं. दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन 93 टेस्ट में 439 विकेट अपने नाम कर चुके हैं.

वनडे में झटक चुके हैं 269 विकेट

बाएं हाथ के पेसर एंडरसन 194 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 269 विकेट ले चुके हैं जबकि 19 टी20 इंटरनेशनल मैचों में उनके नाम 18 विकेट दर्ज है. फर्स्ट क्लास मैचों में एंडरसन ने 968 विकेट चटकाए हैं.