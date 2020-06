19 जून 2018 को यानि कि आज से ठीक दो साल पहले एक ऐसा मैच खेला गया था, जिसने वनडे क्रिकेट की रूप-रेखा बदल दी थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नॉटिंघम में खेले गए वनडे मैच में मेजबान इंग्लैंड टीम ने 481 रन बनाए थे जो कि वनडे क्रिकेट में आज तक का सबसे बड़ा स्कोर है। इंग्लैंड ने नॉटिंघम में बनाए अपने ही 444 रन के स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ा था।

ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम में हुए इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर इंग्लैंड को बल्लेबाजी का न्यौता दिया। सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय ने जॉनी बेयरस्टो के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 159 रन की मजबूत साझेदारी बनाई और एक बड़े स्कोर की नींव रखी।

ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज इस सलामी जोड़ी को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे। हालांकि उन्हें 20वें ओवर में एक सफलता मिली जब रॉय डार्सी शॉर्ट और कप्तान टिम पेन के साझे प्रयास की वजह से रन आउट हुए। लेकिन कंगारू टीम की मुसीबत कम नहीं हुई क्योंकि मैदान पर उतरे एलेक्स हेल्स ने बेयरस्टो के साथ मिलकर रिकॉर्डतोड़ साझेदारी बनाई।

#OnThisDay in 2018 it was raining sixes in Nottingham! pic.twitter.com/YRoqwlWSeK

