आज ही के दिन जयवर्धने-संगकारा ने खेली थी वर्ल्ड रिकॉर्ड पारी

On this day in 2006: श्रीलंका क्रिकेट टीम के दो दिग्गज माहेला जयवर्धने (Mahela Jayawardene) और विकेटकीपर कुमार संगकारा (Kumar Sangakkara) ने वर्ल्ड क्रिकेट में कई वर्षों तक राज किया है। दोनों ने कई बार ‘संकटमोचक’ की भूमिका निभाते हुए अपनी टीम के लिए शानदार जीत दिलाई है।

वर्ल्ड कप में खेलने के लिए उंगली कटवाने को तैयार था ये ऑलराउंडर

पूर्व कप्तान जयवर्धने और संगकारा के लिए आज 29 जुलाई का दिन बेहद खास है। दोनों ने इस दिन साल 2006 में टेस्ट क्रिकेट में वो विश्व कीर्तिमान (World Record) स्थापित किया जो आज तक कोई भी जोड़ी इस रिकॉर्ड को तोड़ना तो दूर इसके आसपास भी नहीं पहुंच सकी।

624 रन की वर्ल्ड रिकॉर्ड साझेदारी की

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ (Sri Lanka vs South Africa) कोलंबो में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट मैच में दाएं हाथ के पूर्व बल्लेबाज जयवर्धने और बाएं हाथ के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज संगकारा ने 624 रन की साझेदारी कर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया। दोनों ने पहली पारी में तीसरे विकेट के लिए शानदार 624 रन जोड़े जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में आज भी किसी भी विकेट के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड है।

दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली पारी में 169 रन पर ढेर हो गई थी

कोलंबो टेस्ट (Colombo Test) मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। एश्वेल प्रिंस की कप्तानी वाली मेहमान अफ्रीकी टीम की पहली पारी महज 169 रन पर ढेर हो गई। उसकी ओर से एबी डीविलियर्स (AB de Villiers) ने सर्वाधिक 65 रन की पारी खेली। श्रीलंका की ओर से पेसर दिलहारा फर्नांडो और स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने 4-4 विकेट चटकाए जबकि 2 विकेट फरवीज महारुफ के खाते में गया।

England vs West Indies 3rd Test: ‘500 विकेट के क्लब’ में शामिल हुए स्टुअर्ट ब्रॉड, बनाया ये रिकॉर्ड

जवाब में श्रीलंकाई टीम ने भी अपने दोनों ओपनर्स सनथ जयसूर्या और उपुल थरंगा के विकेट सस्ते में गंवा दिए थे। एक समय श्रीलंका का कुल स्कोर 14 रन पर 2 विकेट था। इसके बाद संगकारा और जयवर्धने ने क्रीज पर कदम रखा। दोनों ने ऐसी बल्लेबाजी कि की पूरा गेम ही बदल गया। संगकारा ने 287 रन की पारी खेली जबकि कप्तान माहेला ने धमाकेदार 374 रन बनाए।

श्रीलंका ने 5 विकेट पर 756 रन पर पारी घोषित की

श्रीलंकाई टीम जयवर्धने और संगकारा के पारियों की बदौलत अपनी पहली पारी 5 विकेट पर 756 रन पर घोषित की। दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका को ओपनर जैक्स रुडोल्फ और हाशिम अमला ने अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 165 रन की साझेदारी की। हालांकि इसके बाद प्रोटियाज टीम लगातार विकेट गंवाती चली गई। विकेटकीपर बल्लेबाज मार्क बाउचर (Mark Boucher) दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका की ओर से 85 रन बनाकर सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 434 रन बनाए।

श्रीलंका ने इस टेस्ट को पारी और 153 रन से अपने नाम किया। श्रीलंका की ओर से मुथैया मुरलीधरन ने दूसरी पारी में 6 जबकि मैच में कुल 10 विकेट अपने नाम किया था।