पाकिस्तान के भाला फेंक खिलाड़ी अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। नदीम ने 90.18 मीटर के थ्रो से गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस दौरान पाकिस्तान के इस भाला फेंक खिलाड़ी ने न केवल 90 मीटर की मुश्किल दूरी को पार करने में सफलता हासिल की बल्कि अपना पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड भी कायम कर दिया।

नदीम का ये गोल्ड मेडल भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा के लिए चिंता की बात हो सकती है क्योंकि ओलंपिक में गोल्ड जीत चुके नीरज अभी तक 90 मीटर की दूरी को नहीं छू सके हैं। नीरज का बेस्ट थ्रो टोक्यो ओलंपिक में आया था जिसमें उन्होंने 89.30 मीटर दूर भाला फेंकते हुए गोल्ड मेडल जीता था।

नदीम को इस बड़ी उपलब्धि के लिए पाकिस्तान क्रिकेट ने भी बधाई दी है। बता दें, CWG 2022 में पाकिस्तान की झोली में आया ये दूसरा गोल्ड मेडल है।

Shabash Arshad Nadeem shabash! ?

We are proud of your Commonwealth Games record throw of 90.18 metres to win a gold medal for your country ???#B2022 pic.twitter.com/oAI2AfIaCY

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) August 7, 2022