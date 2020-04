भारत में कोविड-19 महामारी की चेन को तोड़ने के लिए इस समय 21 दिन का लॉकडाउन है. लोगों को अपने घरों में रहने की बार-बार अपील की जा रही है. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व आलराउंडर युवराज सिंह Lockdown के बीच सोशल मीडिया पर खुद को लगातार सक्रिय किए हुए हैं. इस दौरान वह कभी लोगों के कामों की तारीफ करते हैं तो कभी खुद भी ट्रोल हो जाते हैं. युवराज ने शनिवार को अपने ट्विटर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें लॉकडाउन के बीच कुछ पुलिसवाले सड़क किनारे बैठे गरीब लोगों को खाना खिला रहे हैं.

दर्शकों के बगैर क्रिकेट मैच शुरू कर देने चाहिए : जस्टिन लैंगर

युवराज ने लिखा, ‘इन पुलिसकर्मियों की ओर से किए मानवता भरे इस काम को देखकर बेहद खुशी होती है. इस मुश्किल समय में अपना खाना साझा करना और उनकी दयालुता देख इनके लिए सम्मान पैदा होता है.’

It’s heartwarming to see such act of humanity shown by these police men. Much respect for their act of kindness during these tough times and for sharing their own food. #StayHomeStaySafe #BeKind pic.twitter.com/etjBv459Xb

— yuvraj singh (@YUVSTRONG12) April 4, 2020