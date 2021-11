BAN vs PAK T20 Live Score and Updates: बांग्‍लादेश ने टॉस जीतकर चुनी बल्‍लेबाजी, यहां जानें मैच का लाइव स्

BAN vs PAK T20 Live Score and Updates Bangladesh vs Pakistan: पाकिस्‍तान की टीम इस वक्‍त बांग्‍लादेश के दौरे पर हैं जहां दोनों टीमों के बीच आज टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. दोनों टीमें ढाका के शेर-ए-बंगाल स्‍टेडियम में आमने-सामने हैं. बाबर आजम की कप्‍तानी (Live BAN vs PAK T20) वाली पाक टीम ने हाल ही में टी20 वर्ल्‍ड कप में शानदार प्रदर्शन किया है. सुपर-12 स्‍तर पर इस टीम को अपने सभी पांच मैचों में जीत मिली थी. हालांकि सेमीफाइनल में उन्‍हें ऑस्‍ट्रेलिया के हाथों शिकस्‍त झेलनी पड़ी.

वहीं, बांग्‍लादेश की बात की जाए तो उसे जीत की पटरी पर लौटना ही होगा. टी20 वर्ल्‍ड कप में ये टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई थी. क्‍वालीफायर में भी बांग्‍लादेश को स्‍कॉटलैंड से शिकस्‍त झेलनी (PAK vs BAN Live Score T20I) पड़ी. ऐसे में कप्‍तान महमूदुल्‍लाह रियाद चाहेंगे कि कम से कम अपने घर में शानदार प्रदर्शन के रिकॉर्ड को बांग्‍लादेश की टीम आगे भी बनाए रखें.

बांग्‍लादेश की टी20 वर्ल्‍ड कप से पहले ऑस्‍ट्रेलिया और न्‍यूजीलैंड जैसी टीम को अपने घर पर परास्‍त कर चुकी है. सफेद गेंद के क्रिकेट की उन सीरीज से प्रेरणा लेते हुए बांग्‍लादेश आज पाकिस्‍तान को मात देना चाहती है.

पाकिस्तान का प्लेइंग इलेवन

मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), बाबर आजम (कप्‍तान), फखर जमान, हैदर अली, शोएब मलिक, शादाब खान, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, हसन अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, हारिस रउफ.

बांग्लादेश का प्लेइंग इलेवन

मोहम्मद नईम, सैफ हसन, नजमुल हुसैन शान्तो, अफिफ हुसैन, महमूदुल्लाह (कप्तान), नूरुल हसन (विकेटकीपर), अमीनुल इस्लाम, शोरफुल इस्लाम, महेदी हसन, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान