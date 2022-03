Ranji Trophy 2022: 9 साल बाद पहला विकेट लेकर Sreesanth ने दंडवत प्रणाम कर पिच को चूमा, देखें VIDEO

S. Sreesanth Picked Wicket in Ranji Trophy And Kissed The Turf: स्पॉट फिक्सिंग में 7 साल लंबी सजा काटकर क्रिकेट में लौटे एस. श्रीसंत (S. Sreesanth) इन दिनों रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy 2022) में अपनी होम टीम केरला के लिए खेल रहे हैं. 39 वर्षीय इस तेज गेंदबाज ने लाल गेंद से जब अपना पहला विकेट हासिल किया तो वह थोड़े भावुक नजर आए और उन्होंने इस विकेट का जश्न पिच को चूमकर उसे दंडवत प्रणाम कर मनाया. दरअसल केरला एक्सप्रेस रणजी ट्रॉफी में 9 साल बाद ट्रैक पर लौटी है और जब उन्होंने अपना पहला विकेट हासिल किया तो उन्होंने इस खास अंदाज में इसका जश्न मनाया. श्रीसंत ने अपने विकेट का यह वीडियो अपने टि्वटर अकाउंट पर भी पोस्ट किया है.

हालांकि श्रीसंत का यह वीडियो इस सीजन रणजी ट्रॉफी में उनके पहले मैच का है, जिसे केरल ने मेघालय के खिलाफ पारी और 166 रन से जीता. इस तेज गेंदबाज ने इस मैच की पहली पारी में 11.5 ओवर फेंककर 40 रन दिए और 2 विकेट अपने नाम किए. इसके बाद मैच की दूसरी पारी में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला. इसके बाद इस तेज गेंदबाज को केरल के दूसरे मैच में गुजरात के खिलाफ प्लेइंग XI में जगह नहीं मिली. केरल ने यह मैच भी आसानी से अपने नाम कर लिया है.

अब एलीट ग्रुप A में मौजूद केरल की टीम अपना तीसरा मैच मध्य प्रदेश के खिलाफ खेलेगी. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या केरल एक्सप्रेस के नाम से मशहूर इस तेज गेंदबाज को प्लेइंग XI में फिर से जगह मिल पाएगी.

https://twitter.com/Bhuvneshwarisr1/status/1499027358103130119?s=20&t=DTF4vnjDhAnry8Y56aLj8Q

इस विकेट को अपने टि्वटर हैंडल पर शेयर करते हुए श्रीसंत ने लिखा, ‘अब 9 लंबे साल बाद यह मेरी पहली विकेट है. भगवान की दया है और मैं थोड़ा ज्यादा ही इसे एन्जॉय कर रहा था और विकेट को अपना प्रणाम बोल रहा था.’

बता दें श्रीसंत साल 2013 में आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग में फंसे थे, तब बीसीसीआई ने उन पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया था. हालांकि बाद में इस तेज ने कोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ अर्जी दी और उसने उनकी सजा को घटाकर 7 साल कर दिया. इसके बाद से श्रीसंत अपनी घरेलू टीम केरल के लिए वापसी की है. श्रीसंत बैन खत्म होने के बाद पिछले 2 सीजन से आईपीएल में खेलने के लिए अपना नाम रजिस्टर करा रहे हैं. लेकिन उन्हें अब तक किसी भी टीम ने नहीं खरीदा है.

पिछले सीजन तो उनका नाम शॉर्ट लिस्ट ही नहीं किया गया था, जबकि इस बार अपना 50 लाख रुपये बेस प्राइज तय करने वाले तेज गेंदबाज को फ्रैंचाइजियों ने नीलामी में शॉर्ट लिस्ट तो किया लेकिन किसी भी फ्रैंचाइजी ने उन पर दाव नहीं लगाया.