Bhanuka Rajapaksa Announces International Retirement: श्रीलंकाई बल्लेबाज भानुका राजपक्षा (Bhanuka Rajapaksa) ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है. भानुका ने पारिवारिक दायित्वों का हवाला देते हुए तत्काल प्रभाव से इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. खुद भानुका ने श्रीलंका क्रिकेट (Sri Lanka Cricket) को लेटर लिखकर इस बारे में जानकारी दी है.

भानुका राजपक्षा ने पक्ष में लिखा, ‘”मैंने बतौर खिलाड़ी और एक पति के तौर पर अपनी स्थिति की समीक्षा की. पारिवारिक दायित्वों के कारण मुझे यह फैसला लेना पड़ रहा है.”

Bhanuka Rajapaksa informed his resignation from Sri Lanka Cricket with immediate effect.

Rajapaksa, in his letter of resignation handed over to SLC, said the decision to resign was taken after considering his family obligations.

