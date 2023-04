IPL 2023: फिर गरजा डेवन कॉन्वे का बल्ला, 52 गेंदों पर ठोक दिये नाबाद 92 रन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2023 के 41वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के सलामी बल्लेबाज डेवन कॉन्वे मे पंजाब किंग्स के गेंदबाजों की पिटाई करते हुए शानदार 92 रनों की पारी खेली और अंत तक नाबाद रहे. कॉन्वे ने 52 गेंदों पर ये धमाकेदार पारी खेली जिसमें 16 चौके और 1 छक्का लगाया. कॉन्वे का ये मौजूदा सीजन में 5वां 50+ स्कोर है. इस सीजन अब तक सबसे ज्यादा 50+ स्कोर 5 ही आये हैं और सिर्फ 3 बल्लेबाजों ने लगाये हैं. RCB के फॉफ डुप्लेसी और विराट कोहली भी 5-5 बार 50+ स्कोर बना चुके हैं.

IPL 2023 में डेवन कॉन्वे का प्रदर्शन

कॉन्वे IPL 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गये हैं. उनके बल्ले से अब तक 9 पारियों में 414 रन आ चुके हैं. पहले नंबर पर फॉफ डुप्लेसी हैं. डुप्लेसी और कॉन्वे ही इस सीजन 400 से ज्यादा रन बनाने का करनामा कर पाये हैं.

IPL 2023 में सबसे ज्यादा रन

Innings break!@ChennaiIPL post exactly 200/4 in the first innings!

Will @PunjabKingsIPL chase this down? We will find out ?

Scorecard ▶️ https://t.co/FS5brqfoVq#TATAIPL | #CSKvPBKS pic.twitter.com/72OlizrJp4

— IndianPremierLeague (@IPL) April 30, 2023