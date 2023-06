Lords Test: स्मिथ, हेड और वॉर्नर का अर्धशतक, खेल का पहला दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा

स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड और डेविड वॉर्नर के अर्धशतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में शानदार शुरुआत की है. पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने पांच विकेट पर 339 रन बनाए हैं. स्टीव स्मिथ 85 रन और एलेक्स कैरी 11 रन बनाकर नाबाद हैं.

