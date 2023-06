ENG vs AUS: दूसरे एशेज टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने किया प्लेइंग इलेवन का ऐलान, मोईन अली हुए बाहर

इंग्लैंड ने बुधवार 28 जून को लॉर्ड्स में शुरू होने वाले दूसरे एशेज टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन की घोषणा कर दी है. वॉर्सेस्टरशर के तेज गेंदबाज जोश टंग स्पिनर मोइन अली की जगह ली है. पहले टेस्ट में मोईन अली इंग्लिश टीम का हिस्सा थे जो ऑस्ट्रेलिया के हाथों 2 विकेट से हार गई थी.

जोश टंग ने 1 जून 2023 को आयरलैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में इंग्लैंड की ओर से टेस्ट डेब्यू किया था. इस मैच की पहली पारी में जोश कोई विकेट नहीं ले पाए थे लेकिन दूसरी पारी में 5 विकेट लेने का बड़ा कारनामा कर दिखाया था. उन्हें इंग्लैंड के सबसे तेज़ गेंदबाज मार्क वुड, जिन्होंने दिसंबर के बाद से कोई टेस्ट नहीं खेला है, क्रिस फॉक्स और मैथ्यू पॉट्स से ऊपर चुना गया है.

