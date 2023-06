Ashes 2023, Day 3: पहले सेशन में इंग्लैंड ने झटके 5 विकेट, ऑस्ट्रेलिया 386 रन पर ढेर

बर्मिंघम। इंग्लैंड ने एशेज सीरीज के शुरुआती मैच के तीसरे दिन रविवार को लंच से पहले ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को 386 रन पर समेट कर सात रन की बढ़त हासिल की. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दिन की शुरुआत पांच विकेट पर 311 रन से की लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड (68 रन पर तीन विकेट) और ओली रोबिनसन (55 रन पर तीन विकेट) ने निचले क्रम के बल्लेबाजों को क्रीज पर ज्यादा देर रुकने नहीं दिया.

ऑस्ट्रेलिया एक समय पांच विकेट पर 338 रन बनाकर अच्छी स्थिति में था और ऐसा लग रहा था कि टीम पहली पारी में इंग्लैंड के स्कोर को पार कर जायेगी. इसी स्कोर पर हालांकि अनुभवी जेम्स एंडरसन (53 रन पर एक विकेट) ने विकेटकीपर एलेक्स कैरी को बोल्ड कर इंग्लैंड को दिन की पहली सफलता दिलायी. कैरी ने 99 गेंद की पारी में 10 चौके और एक छक्के की मदद के साथ 66 रन बनाये और शतकीय पारी खेलने वाले उस्मान ख्वाजा (141) के साथ छठे विकेट के लिए 118 रन की साझेदारी की.

Strong work from our bowlers this morning ?

Australia all out for 386 and we lead by 7 runs ?

Morning Catch Up Highlights ?

— England Cricket (@englandcricket) June 18, 2023