England vs Pakistan 1st T20 Live Streaming: अब फटाफट क्रिकेट में इंग्लैंड-पाक होंगे आमने-सामने, जानिए कब औ

England vs Pakistan 1st T20 in Old Trafford, Manchester live telecast at 10.30pm IST on August 28: इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमें टेस्ट सीरीज के बाद अब 3 मैचों की टी20 सीरीज में आमने सामने होंगी. पहला टी20 मैच शुक्रवार को खेला जाएगा. मेजबान इंग्लैंड ने टेस्ट सीरीज में 1-0 से बाजी मारी थी. इंग्लैंड ने 10 साल बाद पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती थी. ऐसे में पाक की कोशिश टी20 सीरीज जीतकर हार का हिसाब बराबर करने की होगी.

कोविड19 महामारी (COVID-19 pandemic) के बाद ये पहला टी20 इंटरनेशनल मैच होगा. सीरीज के तीनों मैच मैनचेस्टर में खेले जाएंगे.

Here is everything you need to know about England vs Pakistan 1sT T20:

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच सीरीज का पहला टी20 मैच कहां खेला जाएगा?

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पहला टी20 मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा.

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पहला टी20 मैच कब खेला जाएगा ?

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पहला टी20 मैच शुक्रवार (28 अगस्त 2020) से भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा.

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पहले टी20 में कितने बजे होगा टॉस ?

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पहले टी20 में टॉस रात 10:00 बजे होगा.

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच कहां देख सकते हैं पहले टी20 मैच का सीधा प्रसारण ?

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पहले टी20 मैच का सीधा प्रसारण सोनी सोनी सिक्स, सोनी सिक्स एचडी (Sony Six HD)चैनल पर होगा.

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पहले टी20 मैच का कहां देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग?

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पहले टी20 मैच का लाइव स्ट्रीमिंग Sonyliv पर देख सकते हैं.